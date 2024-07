Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul scotian Andy Murray, dublu medaliat cu aur la simplu, a fost inclus in lotul Marii Britanii pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august), unde urmeaza sa participe la a cincea Olimpiada din cariera sa, informeaza DPA, potrivit Agerpres.

- Tenismanul Jannik Sinner, numarul unu mondial, va participa la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris atat in proba de simplu, cat si in cea de dublu, unde va face pereche cu Lorenzo Musetti, a anuntat vineri Federatia italiana de tenis, scrie AFP, potrivit Agerpres.

- Rafael Nadal nu va participa la turneul de la Wimbledon in luna iulie pentru a se pregati pentru Jocurile Olimpice de la Paris, turneu care se va desfasura pe terenurile de zgura de la Roland Garros, a anuntat joi spaniolul, informeaza News.ro, care preia Reuters.„In timpul conferintei de presa de dupa…

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul doi mondial, a declarat ca spera sa castige aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, unde va juca si la dublu alaturi de idolul sau, Rafael Nadal.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a decis sa se opereze miercuri dimineata, la Paris, dupa accidentarea la genunchi care l-a fortat sa se retraga de la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, desi reusise sa se califice in sferturile de finala, informeaza L’Equipe. Restul programului sau din aceasta…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a declarat, dupa calificarea sa in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, ca spera in continuare sa faca pereche cu compatriotul sau Rafael Nadal la Jocurile Olimpice de la Paris, "daca totul va decurge bine", informeaza AFP. The post JOCURILE…

- Jucatoarea de dublu Storm Hunter, numarul trei mondial, a suferit joi o ruptura a tendonului lui Ahile la antrenament. Ea nu va putea participa la campania Australiei in Cupa Billie Jean King. Mai mult, Hunter a pus capat și viselor sale de a obține o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit…

- Desi starea de sanatate a lui Rafael Nadal este un motiv de ingrijorare dupa anuntul retragerii sale de la Monte-Carlo, Carlos Alcaraz spera in continuare sa faca echipa de dublu cu el la Jocurile Olimpice de la Paris, din aceasta vara, relateaza L'Equipe, citat de news.ro.