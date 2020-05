Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost lider mondial, va reveni pe teren intr-un turneu demonstrativ, cu portile inchise, organizat de fratele sau Jamie la Londra (23-28 iunie), a anuntat Federatia britanica de tenis (LTA), scrie Agerpres. Murray, 33 ani, nu a mai jucat de la turneul final al Cupei Davis…

- Tenismanul argentinian Juan Martin del Potro a donat o pereche de adidasi, cu o conotatie speciala in cariera sa, pentru a ajuta personalul medical de la un spital din orasul sau natal Tandil in lupta contra pandemiei de coronavirus, relateaza EFE. Perechea de pantofi Nike a fost purtata…

- Tenismanul sarb a postat, pe 4 mai, un clip video pe Instagram in care apare schimband lovituri cu prietenul sau Carlos Gomez Herrera pe un teren dintr-un club de tenis din Marbella, Spania, unde sarbul locuieste in prezent, a informat Agerpres, citand presa spaniola.Djokovic a filmat clipul in timp…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal spera sa devina tata în curând, el exprimându-si aceasta dorinta într-o discutie pe retelele de socializare cu prietenul si adversarul sau din tenis, Andy Murray, care are trei copii.Nadal i-a spus britanicului ca în aceasta perioada…

- Actiunile din Europa si Statele Unite au incheiat tranzactiile de luni in crestere puternica, dupa scaderea usoara a numarului de decese zilnice provocate de coronavirus. In Europa, indicele german DAX a urcat cu peste 5%, in timp ce pe Wall Street principalii trei indici au avansat cu peste 6%,…