Andy Murray traiește o a doua tinerețe in 2023, an in care din 6 meciuri jucate, in 4 a disputat set decisiv. Miercuri seara, la Doha, britanicul a trecut in sferturile de finala ale turneului de la Doha, cu o victorie in 3 seturi, impotriva lui Alexander Zverev, favorit 4 al competiției, scrie Mediafax.

