Andy Cohen are Coronavirus. Emisiunea lui a fost suspendata.

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia are 41 de ani si se afla in centrul de carantina din Sighetu Marmatiei. Ea a fost internata pe Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Municipal Sighet. Nu prezinta simptome, dar a fost confirmata la testare pozitiv, a comunicat CJSU Maramures. Aceasta provine din acelasi centru de carantina…

- Pivotul german Jannik Kohlbacher, al doilea jucator al echipei Rhein-Neckar Lowen testat pozitiv la coronavirus, i-a determinat pe medicii selectionatei de handbal masculin a Germaniei sa recomande jucatorilor internationali sa intre in carantina timp de doua saptamani, relateaza Marca. Primul jucator…

- Un barbat in varsta de 58 de ani, care a venit din Italia si se afla in carantina la Focsani, este persoana confirmata pozitiv cu coronavirus marti, acesta fiind asimptomatic, potrivit Institutiei Prefectului judetului Vrancea. Acesta va ramane in continuare in carantina, sub supraveghere medicala.…

- ​Antrenorul portughez al echipei Flamengo, Jorge Jesus, a fost testat pozitiv cu coronavirus si plasat în carantina, scrie News.ro.Clubul brazilian a precizat ca au fost testati jucatorii, staful si angajatii clubului, doar testul lui Jesus fiind pozitiv.De asemenea, Flamengo a…

- Fundașul central argentinian Ezequiel Garay (Valencia) a anunțat duminica, pe Instagram, ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19. În vârsta de 33 de ani, Garay este primul jucator infectat cu coronavirus în LaLiga, campionatul din Spania. Vezi aceasta postare pe Instagram…

- Al doilea caz pozitiv pentru Covid-19 a fost confirmat in județul Olt. Este vorba despre un tanar de 22 ani, din Slatina, care a ajuns in Romania in 10 martie, prin vama Nadlac 2. Barbatul a ajuns in carantina, cu escorta, in jurul orelor 23,00, fiind testat pentru Covid-19, iar rezultatele au ajuns…

- ​Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru Sars-Cov-2 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvânt, în contextul în care mai multi oficiali guvernamentali au început sa intre în carantina, potrivit…

- Cazul unui cațel din Hong Kong contaminat cu COVID-19 demonstreaza ca temutul coronavirus e posibil sa se transmita de la om la animal. Patrupedul din rasa Pomeranian a fost testat de mai multe ori și, inclusiv astazi, a rezultat ca e purtator al virusului.