Stiri pe aceeasi tema

- Criza ucraineana ne arata care sunt jocurile geo-politice din Europa și nu numai, dar și care sunt actorii cu adevarat relevanți. Dupa ce Joe Biden ”a uitat” sa-l sune și pe Klaus Iohannis, acum a avut loc o intalnire la Berlin la care au participat Olaf Scholz, Emmanuel Macron și președintele Poloniei,…

- Criza din Ucraina este cea mai dificila situatie cu care NATO si Uniunea Europeana au trebuit sa se confrunte de la evenimentele din 1989, a declarat marti seara, la Berlin, presedintele polonez Andrzej Duda, transmite dpa. "Avem o concentrare fara precedent de trupe ruse de-a lungul granitei…

- Emmanuel Macron a sosit marti la Berlin pentru discutii cu Olaf Scholz, dupa ce a avut consultari la Moscova si la Kiev pentru rezolvarea crizei legate de Ucraina, potrivit AFP.Cancelarul german, care se întoarce el însuși de la Washington, unde criza ucraineana a fost în centrul…

- Uniunea Europeana a cerut luni ''evitarea crizelor de nervi'' in criza dintre Rusia si Ucraina si a reactiilor alarmiste, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, relateaza AFP, informeaza Agerpres. ''Stim foarte bine care este nivelul amenintarilor si modul in care sa reactionam.…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au adoptat, la o reuniune neoficiala la Brest, în vestul Frantei, un plan în 10 puncte pentru criza dintre NATO si Rusia, în legatura cu Ucraina.Conform agenției germane DPA, citata de Agerpres, abordarea rezuma pozitiile UE exprimate…

- Presedintele american Joe Biden va propune o „cale diplomatica” de iesire din criza din Ucraina in convorbirea telefonica pe care o va joi seara cu președintele rus Vladimir Putin. In același timp, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda avertizeaza ca situația de criza dintre NATO și Rusia este la nivelul…

- Uniunea Europeana "lucreaza pentru a evita o criza", dar "va sustine ferm Ucraina" in cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, in contextul in care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara in Ucraina…