- Doua persoane au murit, iar alte peste 150 au fost ranite, unele fiind in stare critica, in urma atentatului produs sambata in timpul unui discurs rostit de noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, au anuntat duminica autoritatile etiopiene.

- Un design solid si preturile mici au fost atuurile care au ajutat compania chineza Transsion Holdings in lupta cu gigantul Samsung si sa devina producatorul numarul unu de smartphone-uri, in functie de vanzari, de pe continentul african. Acum, compania se pregateste sa cucereasca India. De-a lungul…

