Android Q, mai puţin tolerant cu aplicaţiile neactualizate (Aplicatii) Google apasa pedala de acceleratie si pentru dezvoltatorii de aplicatii, nu in mod direct, ci sacaind utilizatorii care folosesc versiuni invechite ale aplicatiilor preferate. Punandu-le in joc reputatia, Google spera sa convinga dezvoltatorii de aplicatii sa acorde prioritate actualizarii acestora pentru noile versiuni de Android. Concret, Google a implementat in versiunea Android Q o rutina care declanseaza afisarea unui mesaj de atentionare, ori de cate ori utilizatorul porneste o aplicatie care nu a fost optimizata in mod expres pentru aceasta versiune de OS. In mod predictibil, rezultatul… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

