- Romania va continua sa acorde asistența Kievului in aceste momente dificile și condamna agresiunea Rusiei, a spus președintele Klaus Iohannis, in deschiderea Trilateralei Romania – Polonia – Turcia. Președintele a vorbit din nou despre consolidarea Flancului Estic al NATO, in contextul invaziei ruse…

- Mii de ucraineni așteapta sa plece din gara Harkov, arata o fotografie publicata de agenția de presa Nexta, pe Twitter. sursa foto: Twitter/ Nexta A doisprezecea zi de la invazia masiva a Rusiei in Ucraina aduce o noua saptamana de confruntari militare intre trupele invadatoare și forțele defensive,…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a condamnat atacul Rusiei in Ucraina și spune ca Romania este pregatita sa ofere asistența umanitara și sa gestioneze aceasta criza impreuna cu aliații noștri din NATO și Uniunea Europeana.

- Presedintele american Joe Biden are vineri seara o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden are vineri la ora 18:00, ora Romaniei (ora 16:00 GMT), o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba, transmite Reuters.

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au pozitii similare cu privire la criza din Ucraina si la sanctiunile ce vor fi aplicate Rusiei in cazul unei operatiuni militare.

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…