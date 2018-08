Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Limbii Romane este marcata astazi in toata tara. Andrian Candu, președintele Parlamentului a venit cu un mesaj de felicitare pe una din rețelele sociale.""La inceput era Cuvantul...Acesta era intru inceput la Dumnezeu...

- Sarbatoarea Limbii Romane este marcata astazi in toata tara. Cu un mesaj de felicitare a venit pe una din retelele de socializare si prim-ministrul Pavel Filip:"In 2013 limba romana a revenit la ea acasa, aici, in Republica Moldova, prin decizia Curții Constituționale.

- În contextul mișcarii de renaștere naționala de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinau are loc Marea Adunare Naționala de la 27 august 1989, o întrunire la care participa aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În cadrul adunarii,…

- Uppsala este cel de-al patrulea oras din Suedia ca marime, avand o populatie de aproximativ 200 000 de locuitori. In ultima perioada, zona a fost invadata de cersetori romani. Pe pagina de Facebook "Impreuna pentru Uppsala", profesorul Simon Wrang a prezentat o sugestie - un cerc de studiu in limba…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, este convins ca șeful statului, Igor Dodon, lucreaza deschis pentru Rusia și nu exclude ca autoritațile vor demara o investigație de proporții, poate chiar pentru „tradare de patrie”. Declarații în acest sens au fost facute într-un…

- Elevii de clasa a VIII-a au susținut, luni, proba la limba și literatura romana, prima din cadrul Evaluarii Naționale și, ca in fiecare an, s-au intrecut in perle, care mai de care mai haioase. La primul subiect elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat sase cerinte pe baza unui text la prima vedere…

- Examenele la EVALUAREA NATIONALA 2018 incep luni cu prima proba cea la limba si literatura romana, iar elevii vor avea dispozitie pe Mediafax.ro subiectele la Evaluare Nationala la Limba si Literatura romana, precum si baremul de corectare, imediat ce acestea vor fi publice. Examenul national de evaluare…