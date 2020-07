Andrey Rublev s-a impus „Thiem’s 7”, turneu organizat chiar de Dominic

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul rus Andrei Rublebv a castigat sambata turneul demonstrativ de tenis ''Thiem's 7'', organizat de austriacul Dominic Thiem la Kitzbuehel si dotat cu premii totale de 300.000 de euro. Rublev (14 ATP) l-a invins intr-o finala perturbata de ploaie pe numarul trei…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul trei mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului demonstrativ ''Thiem's 7'', pe care il organizeaza la Kitzbuehel si care e dotat cu premii totale de 300.000 de euro. Thiem l-a invins in penultimul act pe spaniolul Roberto Bautista-Agut…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem (locul 3, ATP) a castigat etapa de la Belgrad a turneului demonstrativ Adria Tour, in finala careia l-a invins duminica in trei seturi, cu scorul de: 4-3, 2-4, 4-2, pe sarbul Filip Krajkovic (locul 32, ATP). Competiția disputata in capitala Serbiei a avut un succes…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, a castigat etapa de la Belgrad a turneului demonstrativ Adria Tour, in finala careia l-a invins duminica in trei seturi, 4-3, 2-4, 4-2, pe sarbul Filip Krajkovic (32 ATP). Krajinovic, care l-a invins sambata pe compatriotul sau Novak Djokovic, a…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem a suferit prima sa infrangere in turneul Generali Austrian Pro Series, luni, dupa sase victorii consecutive. Sebastian Ofner i-a intrerupt seria de victorii, dupa ce s-a impus cu scorul de 7-6 (4), 6-7 (2), 6-4, la Suedstadt. Desi a pierdut in premiera de la reluarea…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, va participa incepand de pe 25 mai la un turneu organizat in tara sa, Generali Austrian Pro Series, cu premii totale de 151.750 euro, scrie EFE potrivit Agerpres. Astfel, Dominic Thiem va disputa din nou o competitie, dupa o pauza de zece saptamani…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem a recunoscut ca nu vrea sa contribuie la fondul de solidaritate pentru jucatorii slab clasati, initiativa lansata de cele mai mari nume din circuitul ATP, Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, scrie L'Equipe. Federer, Nadal si Djokovic au pledat pentru…

- Novak Djokovic e impotriva vaccinarii de orice fel, implicit pentru COVID-19. Daca prezența lui in competiții va depinde de imunizare, sarbul recunoaște ca va avea de luat o decizie grea, noteaza The Guardian.In lumea sportului de performanța sevehiculeaza vaccinarea pentru COVID-19, cand serul va fi…