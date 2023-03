Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis! Frații Tate vor ramane in continuare in spatele gratiilor, pentru alte 30 de zile, dupa ce oamenii legii le-au prelungit arestul preventiv. Milionarii britanici se afla in inchisoare de la finalul anului trecut.

- Fostul ministru Elena Udrea condamna decizia de luni a Inaltei Curți care i-a respins definitiv contestația la executarea pedepsei cu inchisoarea. „Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins astazi contestatia la executare prin care ceream sa se constate ca execut o pedeapsa ilegala, pronuntata de…

- In urma cu cateva zile, Tribunalul București a decis ca Andrew Tate va ramane in arest, fiindu-i respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar. De curand, milionarul britanic a vorbit despre supraviețuirea in inchisoare. Ce rutina are milionarul britanic in spatele gratiilor.

- Instanța a decis! Matteo Politi a fost condamnat la inchisoare cu executare. Mediul fals din Italia va petrece trei ani si zece luni in spatele gratiilor. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva.

- Impresarul Anamaria Prodan a ținut sa le ia apararea fraților Tate și arata ca din acest dosar se scurg mult prea multe informații in presa, iar la mijloc este ceva necurat. Din spatele gratiilor, Andrew Tate a ținut sa-i mulțumesca impresarului pentru comentariile sale. Fii la curent cu cele…

- Un barbat a fost condamnat la un an și cinci luni de inchisoare. Motivul!? I-a impus soției sale economii stricte. Potrivit instantei de judecata, acesta i-a provocat partenerei de viața o "stare de anxietate si frustrare" din cauza restricționarii cheltuielilor.

- Frații Tate au ajuns luni dimineața la sediul DIICOT pentru a asista la o noua runda de percheziții informatice. Andrew Tate a postat un mesaj din spatele gratiilor din care lasa de ințeles ca este un adevarat erou. Ultimul mesaj transmis de Andrew Tate: „Nu ma opresc din ascensiune” „Ma aflu in aceasta…

- Andrew Tate și fratele sau, Tristan, vor petrece Revelionul, dupa gratii. Cei doi sunt acuzați de crima organizata, viol, și trafic de persoane. Cu toate acestea, unul dintre ei a postat un mesaj pe Twitter.