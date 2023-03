Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Curtea de Apel București a decis ca Andrew și Tristan Tate sa fie eliberați din arestul preventiv. Imediat dupa ce s-a aflat ca masura a fost inlocuita cu arestul la domiciliu, a ajuns și avocatul celor doi, care a facut cateva precizari.

- In urma cu cateva zile, Tribunalul București a decis ca Andrew Tate va ramane in arest, fiindu-i respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar. De curand, milionarul britanic a vorbit despre supraviețuirea in inchisoare. Ce rutina are milionarul britanic in spatele gratiilor.

- „Razboiul” dintre Bia Khalifa și Fulgy continua, dar de aceasta data, neințelegerile s-au mutat la poliție, dupa ce blondina susține ca a primit amenințari din partea fiului Clejanilor. Imediat dupa ce a ieșit din secția, Bia Khalifa a vorbit despre scandalul dintre ea și fostul iubit.

- Scandalul de proporții dintre Bia Khalifa și Fulgy s-a mutat la secția de poliție! Dupa ce fosta iubita i-a facut acuzații grave, fiul Clejanilor a ieșit și a spus ce s-a intamplat atunci cand a ajuns pe mana polițiștilor. Bia Khalifa ar fi spus ca i s-a pus brațara la picior!

- Niculae Badalau a ieșit din arestul preventiv, iar tatal lui Gabi Badalau a fost plasat sub controlul judiciar. Iubitul Biancai Dragușanu a mers la Penitenciarul Rahova, acolo unde și-a așteptat parintele timp de cateva minute. Iata primele declarații facute de Niculae Badalau!

- In cursul zilei de azi au aparut informații potrivit carora Andrew Tate ar fi fost scos din arest și dus de urgența, la spital. Purtatorul de cuvant al milionarilor britanici a facut primele declarații despre acest subiect. Ce s-a intamplat, de fapt, cu fratele lui Tristan Tate, despre care se știe…

- Problemele de sanatate ale lui Andrew Tate s-ar fi agravat de cand este in arest, de aceea, a cerut sa fie dus la un spital privat. Medicii au decis sa ii faca mai multe investigații, potrivit unor surse Antena Stars.

- Andrew Tate a facut primele declarații despre problemele de sanatate. Aflat in spatele gratiilor, milionarul britanic este extrem de activ pe Twitter, acolo unde impartașete cu fanii lui diferitele stari prin care trece. Ce a spus Cobra, dupa ce s-a speculat ca ar avea cancer.