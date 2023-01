Andrew Tate, mesaj zilnic din arest: „Ei încearcă să mă distrugă, m-au aruncat într-o celulă fără lumină” „Primul meu mail din inchisoare. Va voi trimite zilnic lecțiile din inchisoare, unde am ajuns pe nedrept. Ei incearca sa ma distruga, m-au aruncat intr-o celula fara lumina.Gandacii și alte insecte sunt singurii mei prieteni pe timpul nopții. Cand gardienii ma duc și ma preiau din sala de judecata, ma comport foarte respectuos. Ei incearca sa-mi otraveasca sufletul. Va mulțumesc ca-mi sunteți alaturi.Gardienii doar iși fac treaba, au familii carora trebuie sa le puna mancare pe masa. In perioadele grele, nu va uitați manierele. Ei incearca sa-mi distruga mintea de fier cu aceasta inchisoare nedreapta.Respectul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Deși Andrew Tate se afla dupa gratii de mai bine de 30 de zile, in mediul online apar frecvent mesaje postate in numele lui.Pe grupurile de chat ale aplicației The Real World, pe care o folosesc cursanții de la școala fraților, Hustler's University, a fost postat un nou mesaj.„Cea mai mare povara din…

- Frații Andrew și Tristan Tate sunt pe prima pagina a multor ziare din Europa, poate și din lume. Scandalul de proxenetism in care sunt implicați milionarii britanici i-a propulsat in topul cautarilor pe internet, curioșii dorind sa afle de unde au atația bani acești tineri, in condițiile in care nu…

- Frații Andrew și Tristan Tate, aflați acum in arest preventiv, acuza Romania ca ar fi o țara „corupta in totalitate”. O serie de acuzații apar intr-un interviu acordat de Tristan Tate și difuzat pe youtube. Interviul, cu durata de aproape doua ore, pare sa fi fost postat pe internet acum cel puțin un…

- Frații Andrew și Tristan Tate nu au reușit sa emoționeze judecatorii ca sa scape de arestul preventiv. Magistrații de la Curtea de Apel București a respins contestația, motiv pentru care milionarii raman in continuare dupa gratii.

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, marti, la Curtea de Apel Bucuresti, care ar urma sa decida daca vor fi pusi in libertate. Cei doi frati au fost adusi impreuna cu cele doua complice ale lor, relateaza news.ro. Fratii Tate au fost arestati preventiv pentru 30 de zile in 30 decembrie 2022,…

- Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti, cer care au decis arestarea preventiva a fraților Andrew și Tristan Tate, a justificat decizia pe care au luat-o. Britanicii, acuzați de grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, au pledat nevinovați. Magistrații susțin ca au avut „o reactie blanda…

- Printre publicațiile care au rostogolit informația se numara și Daily Mail (Marea Britanie), RTL (Franța) sau Midi Libre (Franța).Contactata de CheckNews, procurorul de caz Ramona Elena Bolla a spus ca lucrurile nu au stat așa. „Este o informație foarte amuzanta, dar nu este adevarata. Am avut mandat…