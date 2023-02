Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Naghel este așteptata pentru noi audieri. Fosta iubita a lui Andrew Tate a fost arestata impreuna cei cei doi milionari britanici și fosta polițista, Luana Radu. Aceasta constituie o parte importanta in procesul privind traficul de persoane și viol.

- Influencerul Andrew Tate, reținut impreuna cu fratele sau, Tristan, este descris drept un om violent, manipulator și lipsit de orice fel de empatie. Aceste lucruri au fost relatate de o tanara britanica, cu care Andrew a avut o relație cu acesta.Aceasta a povestit pentru BBC cum Andrew a incurajat-o…

- Controversatul influencer Andrew Tate, reținut acum impreuna cu fratele sau, Tristan, la București, este un om violent, manipulator și lipsit de orice fel de empatie, spune o tanara britanica ce susține ca a avut o relație cu acesta. Ea a povestit pentru BBC cum Andrew a incurajat-o sa lucreze pentru…

- Nick Kyrgios (27 de ani, #20 ATP) a pledat vinovat in dosarul in care fusese acuzat de agresiune asupra fostei iubite, Chiara Passari. Australianul și-a recunoscut fapta violenta și a scapat astfel de condamnare, noteaza Gazzetta dello Sport. Chiar daca australianul a pledat vinovat, acuzația de agresiune…

- Barbatul din Copalau care a incalcat ordinul de protecție și a intrat cu cuțitul peste fosta iubita și copiii acesteia, trimis in judecata Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a dispus astazi trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului M.D., in varsta de 54 de ani, din com.…

- Prințul Harry și Meghan Markle au lansat, in urma cu scurt timp, un documentar cu privire la viețile lor. Cei doi soți au vorbit despre provocarile pe care le-au intampinat de-a lungul timpului dar, anumite momente nu au fost pe placul tuturor. Fosta actrița a fost umilita de Jeremy Clarkson, prezentator…

- Organizatia Natiunilor Unite a denuntat cu fermitate, vineri, suspendarea de catre proprietarul retelei de socializare Twitter, Elon Musk, a conturilor mai multor jurnalisti americani, considerand ca aceasta decizie a creat un „precedent periculos”, relateaza AFP.