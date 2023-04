Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat,

- Curtea de Apel București a admis vineri seara, 31 martie, noile contestații ale fraților Andrew Tate și Tristan Tate și ale celor doua complice și a respins propunerea de prelungire a arestarii preventive formulate de DIICOT. Cei patru erau arestați din 30 decembrie 2022 in dosarul in care sunt cercetati…

- Alexandru Piturca, fiul fostului selectioner Victor Piturca, a scapat de controlul judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a revocat aceasta masura. Alex Piturca fusese acuzat de Directia Nationala Anticoruptie de cumparare de influenta in dosarul achizitiilor de masti neconforme in pandemie. “Admite…

- Frații Tate au ajuns, miercuri dimineața, la Curtea de Apel București (CAB), acolo unde se va judeca contestația formulata de aparatori in ceea ce privește masura arestului preventiv. Intrebați de jurnaliști daca spera ca vor fi eliberați astazi, Andrew Tate a declarat: „Nu e prea multa justiție in…

- Consulul general american, John Henry Gimbel, i-a vizitat vineri, 20 ianuarie, pe frații Tristan și Andre Tate, aflați in arest preventiv in Arestul Central al Poliției Capitalei pentru trafic de persoane și viol.John Henry Gimbel, persoana-cheie in cadrul Ambasadei SUA la București, nu a facut declarații…

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…