- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv luni ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Fosta angajata la cabinetul primarului Gheorghe Falca, Teodora Ciunta, femeia acuzata de procurori ca a inselat mai multi aradeni, promitandu-le locuri de munca la stat... The post Magistrații au respins contestația DNA. Fosta angajata a Primariei Arad, Teodora Ciunta, ramane in arest la domiciliu appeared…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, contestatia sa, iar decizia instantei este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a hotarat sa respinga cont ...

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din Curtea de Conturi, Niculae Badalau, va ramane la inchisoare, decizia instantei fiind definitiva.„Respinge ca nefondata contestația formulata de inculpatul Badalau Niculae impotriva incheierii din data de 06.02.2023, pronuntata de judecatorul de camera…

- Andrew și Tristan Tate sunt duși miercuri in fața instanței. Avocații lor contesta masura arestului preventiv și susțin ca ar trebui sa fie eliberați. Cei doi frați au fost duși la Curtea de Apel București. Miercuri, ei au fost luați din arest și duși in fața judecatorului care va analiza contestația…

- Niculae Badalau ramane in arest in continuare. Instața, in acest caz Curtea de Apel București, i-a respins din nou contestația depusa impotriva masurii de arest preventiv, astfel ca tatal lui Gabi Badalau va ramane dupa gratii.

- Frații Andrew și Tristan Tate nu au reușit sa emoționeze judecatorii ca sa scape de arestul preventiv. Magistrații de la Curtea de Apel București a respins contestația, motiv pentru care milionarii raman in continuare dupa gratii.

- Andrew și Tristan Tate au fost aduși cu catușe la Curtea de Apel București. Astazi este ziua decisiva pentru cei doi frați, deoarece judecatorii urmeaza sa ia decizia daca vor ramane sau nu in arest, in urma contestației depusa de ei.