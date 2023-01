Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate se afla in aceste momente in fața judecatorilor de la Curtea de Apel București, unde așteapta sa afle daca vor ramane sau nu in arest. Cei doi au incercat sa convinga instanța sa le accepte contestația cu motive precum faptul ca ar avea copii, care au nevoie de ei in libertate.

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost adusi, marti dimineața, la Curtea de Apel Bucuresti, care ar urma sa decida daca vor fi pusi in libertate. Cei doi frati au fost adusi impreuna cu cele doua complice ale lor. Fratii Tate au fost arestati preventiv pentru 30 de zile in 30 decemb ...

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…

- Andrew și Tristan Tate au fost aduși cu catușe la Curtea de Apel București. Astazi este ziua decisiva pentru cei doi frați, deoarece judecatorii urmeaza sa ia decizia daca vor ramane sau nu in arest, in urma contestației depusa de ei.

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…

- Fostul parlamentar PSD, Niculae Badalau, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins o contestatie a sa la o decizie de a-l mentine in spatele gratiilor. Fost vicepresedinte al Curtii de Conturi, Badalau a fost trimis in judecata de DNA, in stare de arest preventiv, pentru…