- Avocatul fratilor Andrew si Tristan Tate, Eugene Vidineac, a transmis, vineri, ca acestia vor continua actiunile pentru a-si reabilita numele si apreciaza increderea instantei, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis ca aceștia pot parasi Romania si pot merge intr-o alta tara a Uniunii Europene cu acordul…

- Tribunalul Bucuresti a decis ca Andrew si Tristan Tate sa fie cercetati in continuare sub control judiciar, dar pot parasi Romania si pot merge intr-o alta tara a Uniunii Europene cu acordul instantei.

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghița Vlad, a participat la cea de-a XVII-a ediție a „Conferinței șefilor Apararii din Balcani” (Balkans CHOD’s Conference), organizata in zilele de 5 și 6 iunie, la Durres, in Albania. Șeful Apararii din Romania a subliniat ca, in Balcani, NATO și Uniunea…

- Miruna Pascu, mama tanarului care a produs un accident mortal in vara anului trecut, in stațiunea 2 Mai, a primit astazi un verdict șocant. Femeia a scapat, in final, și de controlul judiciar. Decizia a fost luata marți de Tribunalul București, insa nu este una definitiva. Miruna Pascu scapa de control…

- Romania se confrunta cu cea mai ridicata rata a saraciei in munca din Uniunea Europeana, ceea ce inseamna ca, in ciuda efortului lor, romanii sunt mai expuși riscului de saracie decat alți europeni, inclusiv cei din regiunea noastra. In 2023, 15,3% dintre lucratorii din Romania erau expuși riscului…

- Decizie importanta pentru salariații din Romania. Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit cate zile trebuie sa stea in preaviz un angajat care a fost concediat și cand incepe și se termina exact acesta. Cand este, de fapt, ultima zi de munca in cadrul companiei. Cat stai in preaviz cand ești…

- Romania se confrunta cu una dintre cele mai mari taxe pe munca din Uniunea Europeana, alimentand nemulțumiri și preocupari printre sindicate și experți fiscali. Blocul Național Sindical organizeaza un protest pentru a atrage atenția asupra acestei probleme și pentru a cere o comunicare mai transparenta…