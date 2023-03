Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate au ajuns, inca o data, in fața instanței. De aceasta data nu au fost singuri, ci insotiți de femeile care lucrau pentru ei și care au ajuns și ele, in spatele gratiilor. Astazi, instanța va judeca o noua contestație, atat formulata de Andrew, cat și de ceilalți implicați.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, ca fratii Andrew si Tristan Tate - cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol - sa ramana in arest preventiv.

- De la finalul anului trecut, de cand au reținuți sub acuzația de constituire de grup de crima organizata, trafic de persoane și viol, avocații fraților Tate fac tot ce le sta in putința pentru a-i scoate pe milionari din spatele gratiilor, dar se pare ca, fara succes. Astazi, Andrew și Tristan Tate…

- In urma cu puțin timp, avocatul fraților Tate a facut declarații direct de la Tribunalul București. Este o zi importanta pentru Andrew și Tristan Tate, asta pentru ca astazi se va afla daca vor fi sau nu eliberați din arest. Iata ce marturisiri a facut Eugen Vidineac despre ziua de astazi!

- Andrew și Tristan Tate au ajuns, din nou, in fața instanței! Cei doi au fost aduși de polițiști la Curtea de Apel București. Contrar așteptarilor, cei doi milionari britanici au pastrat tacerea și nu au mai facut nicio declarație.

- Andrew și Tristan Tate se afla in aceste momente in fața judecatorilor de la Curtea de Apel București, unde așteapta sa afle daca vor ramane sau nu in arest. Cei doi au incercat sa convinga instanța sa le accepte contestația cu motive precum faptul ca ar avea copii, care au nevoie de ei in libertate.