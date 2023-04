Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați, iar la scurt timp dupa ce s-a pronunțat decizia Curții de Apel București, cei doi milionari britanici au fost așteptați, in fața centrului de reținere și arest, de avocatul lor. Mai apoi, au fost surprinse și Georgiana Naghel, impreuna cu Luana…

- In momentul in care au ieșit de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), frații Andrew și Tristan Tate au facut cateva declarații. Iata ce au spus cei doi milionari despre faptul ca au fost arestați și au ramas in spatele gratiilor!

- Andrew și Tristan Tate au ajuns la sediul DIICOT, pentru a doua zi de percheziții. Cei doi au fost insoțiți de polițiști, dar și de Luana Radu, cea despre care se spunea ca este ”Ingerul lui Tate”. Ramane de vazut cum vor explica și cum vor fi interpretate datele gasite de anchetatori.

- Andrew și Tristan Tate au ajuns, in aceasta dimineața, la sediul DIICOT, acolo unde vor da explicații instanței dupa percheziția informatica. Cei doi au dat și primele declarații, fiind vizibil revoltați de situația in care se afla și au facut acuzații.

- Un judecator de la Tribunalul București a decis ca frații Tate, Tristan și Andrew, raman in spatele gratiilor. Asadar, ei vor ramane in arest pentru inca 30 de zile, dupa ce mandatele au fost prelungite, vineri, de magistrați. Instanta a admis cererea procurorilor DIICOT și au decis, in consecința,…