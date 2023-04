Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu o seara, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați, cei doi milionari britanici au fost verificați de polițiști. Cel care a discutat cu oamenii legii este Andrew, surprins in fața vilei sale de lux din București.

- Frații Andrew și Tristan Tate au eliberați din arest, dupa o perioada de aproximativ trei luni petrecuta in spatele gratiilor. Iata ce a decis instanța in cazul celor doi și care au fost primele lor declarații la ieșirea din inchisoare.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa fie eliberati din arest preventiv, urmand ca ei sa fie plasati in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat,

- Andrew și Tristan Tate au mai facut, luni, o vizita la sediul DIICOT din București. Cei doi au fost aduși de oamenii legii, iar in urma cu puțin timp au plecat. Procurorii continua perchezițiile informatice a dispozitivelor electronice in dosarul celor doi milionari.

- Aceasta nu este insa prima vizita șoc. Tot in acesta luna, frații Tate au fost vizitați in arest și de consulul general al Statelor Unite ale Americii dar și de un membru al consulatului Marii Britanii pentru a vedea condițiile in care stau cei doi.Frații Tate se afla in arest, fiind investigați de…

- Obu a ajuns, miercuri, la DIICOT, unde este audiat de catre procurori in dosarul pe care acestia il instrumenteaza.Obu nu a facut declaratii la intrarea in sediul institutiei.Andrew si Tristan Tate, impreuna cu alte doua persoane, au fost retinuti pentru 24 de ore de catre DIICOT la finalul anului trecut,…