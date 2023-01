Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate au ajuns la Curtea de Apel București, unde milionarii contesta decizia de arestare preventiva dispusa de magistrați. Care este obiectul ciudat tinut de Cobra Tate in mana in timp ce era dus la proces. Detalii halucinante despre milionar Ce ținea Andrew Tate in mana cand s-a prezentat la…

- Frații Tate ar putea fi eliberați, in cazul in care Curtea de Apel București va aproba, astazi, cererea acestora de punere in libertate. Andrew și Tristan Tate, insoțiți de doua tinere femei care ar fi lucrat in complicitate cu ei, au fost aduși la sediul Curții de Apel. The post Frații Tate ar putea…

- Zi decisiva pentru fratii Tate. Andrew și Tristan Tate au ajuns marți, 10 ianuarie, in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a cere sa fie eliberati din arest. Cu doar cateva ore inainte de a se prezenta in fața judecatorilor, Tate a scris un mesaj, pe contul personal de Twitter.…

- Andrew și Tristan Tate au fost aduși cu catușe la Curtea de Apel București. Astazi este ziua decisiva pentru cei doi frați, deoarece judecatorii urmeaza sa ia decizia daca vor ramane sau nu in arest, in urma contestației depusa de ei.

- Andrew si Tristan Tate, cunoscuti la nivel international drept vedete in social media, le racolau pe femeile pe care le exploatau promitandu-le acestora relatii stabile. „Nevoia de atentie si stabilitate” a femeilor aflate in stare de vulnerabilitate era speculata pentru a le castiga increderea.…

- La scurt timp dupa reținere, la Arestul Central s-a primit o solicitare din partea unei reprezentanțe diplomatice, prin care s-ar fi cerut o intrevedere urgenta cu Andrew și Tristan Tate, au.Solicitarea a fost aprobata, iar dupa miezul nopții, frații Tate au fost vizitați de un barbat cu imunitate diplomatica.…

