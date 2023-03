Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate fac in continuare bani din inchisoare, asta dupa ce luni, 27 februarie, aceștia au mai primit o luna in arestul Poliției. Apelul lor de masura reținerii a fost judecat, iar Curtea de Apel București a decis ca aceștia sa nu stea in arest la domiciliu.

- Andrew și Tristan Tate raman, in continuare, in arest preventiv. Aceasta este decizia de ultima ora luata de Curtea de Apel Bucuresti, in decursul zilei de luni. Magistrații susțin ca decizia este una definitiva.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv luni ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, in dosarul in care sunt cercetati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Doua dintre fetele care ar fi fost exploatate de fratii Andrew si Tristan Tate si de cele doua complice ale acestora au fost supuse unor expertize psihologice. Rezultatele acestora sunt probe la dosar. Curtea de Apel Bucuresti care a decis definitiv prelungirea mandatelor de arestare pe numele celor…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au decis marți seara ca frații Tate raman in arest preventiv. Decizia instanței e definitiva. Cei doi frați au fost duși marți dimineața, in jurul orei 9.00, la Curtea de Apel București alaturi de cele doua femei care le-ar fi fost complice și care au fost…

- Andrew și Tristan Tate au așteptat 5 ore la Curtea de Apel București, pentru a obține verdictul dat de judecatori. Cei doi frați vor ramane, momentan, in arest, dupa ce magistrații le-au respins cererea de a fi judecați in libertate. Ce ținuta a purtat avocatul celor doi afaceriști. Motivul invocat…

- Andrew și Tristan Tate se afla in aceste momente in fața judecatorilor de la Curtea de Apel București, unde așteapta sa afle daca vor ramane sau nu in arest. Cei doi au incercat sa convinga instanța sa le accepte contestația cu motive precum faptul ca ar avea copii, care au nevoie de ei in libertate.