Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic Andrew Noble a indemnat vineri autoritațile romane sa ia toate masurile legale necesare pentru a combate fenomenul importurilor ilegale de deșeuri din Marea Britanie in Romania. Andrew Noble s-a declarat ”ingrijorat de faptul ca legaturile comerciale legale dintre Marea Britanie…

- Procedura de deficit excesiv a fost anunțata oficial de Comisia Europeana, dupa ce în urma cu aproape trei saptamâni anunțase deja România. Au sosit, astfel, câteva recomandari pentru autoritațile române, formulate de catre cei de la Bruxelles.Ce recomanda unul…

- Comisarii de mediu au descoperit alte gunoaie importate din Italia și depozitate ilegal in Ineu si Vadu Crisului. Firma importatoare a folosit acte false pentru a aduce gunoaiele in Romania, unde urmau sa fie incinerate sau reciclate, noteaza digi24.ro. Garda de mediu Bihor a aplicat o amenda de 60.000…

- Procedura de infringement pentru țara noastra a fost activata de Comisia Europeana din cauza legislației defectuoase care nu permite gestionarea și verificarea de catre autoritațile romane a cantitaților mari de lemne taiate ilegal din padurile Romaniei.„In cazul Romaniei, autoritațile naționale…

- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie, precum si Brexit-ul s-au aflat printre subiectele de discutie abordate de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si Andrew Noble, ambasadorul Regatului...

- Relatiile bilaterale dintre Marea Britanie si Romania sunt acum intr-un "stadiu fantastic", afirma Andrew Noble."Relația bilaterala este, in prezent, intr-un stadiu fantastic. Practic, ea crește de la an la an in toate domeniile. Lucram de ani de zile la un document, un nou Parteneriat Strategic.…

- Autoritatile din Wuhan - orasul din China in care a izbucnit epidemia de gripa cauzata de coronavirus - au inceput sa construiasca un nou spital cu 1000 de paturi. Vor sa-l termine in numai 10 zile. De la izbucnirea epidemiei de gripa, autoritatile din Wuhan, capitala provinciei Hubei, au…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, la cererea acestuia pentru a discuta despre cooperarea judiciara internationala si despre statutul cetatenilor romani rezidenti in Marea Britanie si al celor britanici rezidenti in Romania. Tema a fost abordata…