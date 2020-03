Andrew Dum si Gon Haziri lanseaza “Bittersweet”, in colaborare cu Eneli

Stiri pe aceeasi tema

- Prestige Orchestra lanseaza piesa compusa de cel mai tanar compozitor din showbiz Prestige Orchestra revine cu o a doua piesa, intitulata Pace sau razboi, care este compusa de fiul lor, cel care a realizat si muzica din filmul Miami Bianca. Acesta este cel mai tanar compozitor din industria romaneasca.…

- Cei 2 artisti canta despre o iubire neimplinita in cel mai nou single – Visam. Aza revine cu o noua colaborare surpriza, de data asta alaturi de GUZ. Compusa de artista si scrisa impreuna cu Guz, “Visam” continua povestea inceputa in “Mai iubeste-ma odata”, iar mesajul piesei se muleaza perfect pe tematica…

- Vanotek revine cu un nou single care se numește “Bring Us Back” și este in colaborare cu Joshua Ziggy. Piesa compusa de Vanotek & Joshua Ziggy și produsa de Vanotek are un sound fresh, susținut puternic de viori și de timbrul vocal special al lui Joshua Ziggy. “Bring Us Back” vorbește cu melancolie…

- “Prieteni buni” este o piesa cu un mesaj pozitiv, care celebreaza prietenia si legatura puternica ce se poate stabili intre doua persoane. Single-ul este scris si produs de Adrian Sina, What’s UP, Pistol Cristian, Christian Ilie Theodoru si Negru Liviu. Despre colaborare cu Adrian, Ruby spune: „In copilarie…

- Romania se numara printre cele sapte tari europene in care UEFA lanseaza noul sau proiect "Playmakers", realizat in colaborare cu compania Disney si destinat atragerii unui numar cat mai mare de fete catre practicarea fotbalului. Proiectul se adreseaza fetelor cu varste cuprinse intre…

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau,”Slow Motion”, o noua colaborare cu Emy Perez. Piesa este o productie dance cu puternice influente pop, evidentiata de vocea puternica a lui Emy, care a scris versurile acestei…

- Cea mai noua piesa a Otiliei, “Origami” este aici! Dupa o pauza din peisajul muzical autohton si international, Otilia revine in forta in atentia noastra cu noul ei single, “Origami”, in colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over. Piesa este o productie cu puternice influente latino urban…