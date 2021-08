​Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a demisionat marți, dupa ce a fost acuzat de harțuire sexuala. În urma cu o saptamâna, procurorul statului New York a anunțat ca dintr-o ancheta independenta rezulta ca guvernatorul &"a harțuit sexual mai multe femei&", acuzație negata de Cuomo.

Președintele SUA, Joe Biden, i-a cerut guvernatorului sa demisioneze.



