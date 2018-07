Andrew Brunson, pastor american arestat. Decizia Turciei

O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters.

Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie in Turcia; arestarea preventiva a fost inlocuita cu arestul la domiciliu. Statele Unite au apreciat ca masura nu a fost suficienta, iar avocatul pastorului a declarat marti ca va cere lunar sa fie ridicata si aceasta restrictie judiciara. Urmatorul termen in procesul pastorului este in octombrie.