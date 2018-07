Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul spaniol Andres Iniesta, in varsta de 34 de ani, ar putea debuta duminica la noul sau club Vissel Kobe, in prima liga japoneza de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. Sosit miercuri in Japonia, la aproape trei saptamani de la eliminarea Spaniei de la Cupa Mondiala de fotbal de catre…

- Partida din optimile Cupei Mondiale, Spania - Rusia, a fost ultimul meci al mijlocasului Andres Iniesta, atat la Mondialul din Rusia, cat si in tricoul nationalei Spaniei. Fostul jucator al Barcelonei a spus "adio" selectionatei iberice cu ochii in lacrimi.

- Andres Iniesta este oficial jucatorul echipei Vissel Kobe. La gruparea japoneza, mijlocașul de 34 de ani va purta la fel numarul 8, ca și la FC Barcelona. Internaționalul spaniol a semnat contractul cu japonezii și a oferit primele declarații.

- Responsabilii fotbalului australian intentioneaza sa-l contacteze pe capitanul echipei FC Barcelona, Andres Iniesta, pentru a-i propune un transfer in liga profesionista din "Tara Cangurilor", conform mai multe informatii difuzate miercuri, precizeaza AFP. Site-ul Spain's Sport a desemnat in aceasta…

- Mijlocașul Andres Inieta nu va mai semna cu Chongqing Lifan. Potrivit Catalunya Radio, capitanul Barcelonei va ajunge la Vissel Kobe, club deținut de principalul sponsor blaugrana. Viitorul lui Andres Iniesta parea decis. Intreaga presa mondiala susținea ca mijlocașul spaniol in varsta de 34 de ani…

- Internationalul spaniol Andres Iniesta, capitanul echipei de fotbal FC Barcelona, isi va continua cariera la echipa japoneza Vissel Kobe, desi initial se vehiculase ca va pleca in China, a anuntat marti postul spaniol de radio Cadena Ser, citat de AFP. Conform postului respectiv, mijlocasul Barcelonei,…

- Andres Iniesta și-a anunțat oficial plecarea de la Barcelona, iar din sezonul viitor, imediat dupa Cupa Mondiala din Rusia, va incepe o noua aventura. Cel mai probabil, legenda catalana va semna cu chinezii de la Chongqing Dangdai Lifan. Presa iberica anunța detaliile amețitoare ale contractului.

- Zi trista pentru suporterii Barcelonei. Capitanul echipei, Andres Iniesta a anunțat ca nu va mai evolua din sezonul viitor la formația catalana.Mijlocașul spaniol urmeaza sa iși prelungeasca cariera in campionatul Chișinau.