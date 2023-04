Stiri pe aceeasi tema

- Tiberiu Ceia, unul dintre cei mai indragiți interpreți de muzica populara din Banat, a plecat sa cante in ceruri. Indragitul interpret al cantecelor ”Frumoasa vecina noastra”, ”Marie, poale ciurate” și ”Din copita murgu bate” avea 82 de ani. Dumnezeu sa-i lumineze veșnicia in raiul…

- Fotbalul romanesc este in doliu, dupa ce un mare jucator a murit la doar 42 de ani, in urma unei boli necrutatoare. Este vroba despre Adrian Musat, care a activat in prima liga, la Extensiv Craiova si Gloria Bistrita. Ultima data fusese legitimat la CSM Sighetu Marmatiei, cu care a promovat in Liga…

- Rudel Obreja, fostul sef al Federatiei Romane de Box, a murit. Acesta suferea de cancer si fusese eliberat din inchisoare pentru a se trata. A murit Rudel Obreja Eliberat din inchisoare pentru a se putea trata de cancer, Rudel Obreja, fostul sef al Federatiei Romane de Box, a murit. Știre in curs de…

- Drama in lumea fotbalului, dupa ce Pelayo Novo Garcia, fost jucator al echipei CFR Cluj, a murit, marți, intr-un tragic accident de tren. Din pacate, fotbalistul ramasese imobilizat intr-un scaun cu rotile, in 2018, atunci cand a cazut de la inalțime. Vestea trista a morții a fost transmisa in Romania…

- Este doliu in lumea artei din Romania dupa ce unul dintre cei mai cunoscuți istorici a decedat. Acesta a devenit celebru cu o lucrare care a ramas intiparita in memoria cititorilor pasionati de arta- „Dictionar de arta moderna si contemporana”. Lucrarea este unica in literatura de specialitate din țara…

- Lumea teatrului a mai pierdut o stea. A murit Mihai Bica. Actorul s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Marturii emoționante despre ultimele zile din viața indragitului artist. A murit Mihai Bica O veste cutremuratoare a indoliat scena teatrului romanesc. Actorul Mihai Bica a murit, la varsta…

- Doliu in lumea muzicii dupa ce o cantareața iubita de sute de mii de romani a incetat din viața dupa o lupta grea și relativ scurta cu boala. Bucoșu Marina a murit in cursul acestei dimineți, lasand in urma sa o mare de tristețe. Acum, familia, prietenii și toți cei care au iubit-o pot depune […] The…

- Jeanine Ionescu, vaduva impresarului vedetelor Lucian Ionescu, este de nerecunoscut. A slabit ingrijorator de mult: ”Timp de opt luni, dupa decesul lui Lucian, n-am mancat mai nimic, doar fumam…Fara el, simțeam ca nu mai pot trai”, ni s-a confesat femeia indoliata, exclusiv pentru Playtech Știri. Iar…