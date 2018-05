Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila. Oficialul croat si-a inceput vizita oficiala in Romania, joi seara, printr-un dineu de lucru oferit de premier, la care au participat totți membrii Guvernului…

- Premierul Croatiei, Andrej Plenkovic, a ajuns, vineri dimineata, la Guvernul Romaniei, unde a fost primit cu onoruri militare. In cursul zilei, prim-ministrul croat va avea intalniri cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Liviu Dragnea a dat explicatii in Parlament, dupa vizita facuta in Israel, de la finalul lunii aprilie. Presedintele Camerei Deputatilor a confirmat faptul ca a discutat atat cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cat si cu presedintele Reuven Rivlin, despre mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim.…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis il va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe Aleksandar Vucic, cei doi sefi de stat urmand sa abordeze caile de aprofundare a cooperarii bilaterale, atat la nivel politic, cat si economic si sectorial. Alte teme abordate De asemenea,…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, intr-o vizita oficiala, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului,…