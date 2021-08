Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis, aflat in campanie electorala, a fost atacat cu oua in timp ce dadea autografe pentru o carte publicata recent despre activitatea sa politica, transmite Digi24. Incidentul a avut loc sambata la domiciliul sau din Pruhonice, de langa Praga, cu doua luni inaintea alegerilor…

- Premierul ceh Andrej Babis a fost atacat cu oua in timpul unei aparitii in campania electorala. Incidentul a avut loc sambata la Pruhonice, o suburbie a capitalei Praga, in timp ce politicianul dadea autografe pentru o carte pe care a publicat-o recent despre activitatea sa politica.

- Saptamana trecuta, mi-a atras atenția, printre altele, planul noii guvernari de „curațare” rapida a „instituțiilor subordonate Guvernului și Parlamentului”, eliminandu-i pe „funcționari corupți, numiți de regimul anterior”. O asemenea intenție se conține in discursul programatic al liderului PAS,…

- Un document cu antetul Guvernului, transmis de un consilier de stat, incinge spiritele in interiorul PNL, pentru ca premierul ar folosi resurse guvernamentale in campania interna pentru presedintia partidului. Social-democratii cer ancheta penala, iar contracandidatul sau, Ludovic Orban, spune ca cel…

- In penultima zi de campanie electorala, liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vladimir Voronin si Igor Dodon, au susținut o conferința de presa, la care au prezentat totalurile campaniei electorale.

- In imagini se vede ca atat politicianul, liderul de stanga Jean-Luc Melenchon, cat și alte cateva persoane din imediata lui apropiere au fost acoperite cu faina.Incidentul a provocat ingrijorare, pentru ca, la fel ca atacul asupra președintelui Franței, arata o degradare a situației din Hexagon. Totuși,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a fost palmuit marti de un barbat, in timpul unei vizite in Drome. Incidentul s a iscat in momentul in care presedintele francez Macron s a apropiat de multiumea stransa in spatele unui gard de protectie, pentru a da mana cu oamenii.Atunci, unul din oamenii care…

- Alianta pentru Unirea Romanilor solicita Guvernului sa reconsidere actiunea de vaccinare a copiilor cu varste intre 12 si 15 ani, despre care spune ca este "nejustificata". "AUR considera nejustificata urgenta cu care Guvernul Romaniei a hotarat demararea campaniei de vaccinare in randul copiilor, la…