Stiri pe aceeasi tema

- FCSB trece printr-o perioada nefasta din punct de vedere sportiv, dupa ce a fost eliminata din fazele preliminarii ale Europa Conference League. Echipa roș-albastra nu a inceput prea bine nici in campionat, reușind doar o victorie și doua rezultate de egalitate in primele trei runde ale Ligii 1. Darius…

- Satul de gafele portarului de 22 de ani, patrounul FCSB-ului, Gigi Becali, decisese sa-l returneze pe Andrei Vlad la Universitatea Craiova . „L-am sunat pe Rotaru și i-am zis ca toate se intampla c-am furat. Vreau sa dau lucrul furat inapoi. Da, la Vlad ma refer. Am furat și Dumnezeu ma pedepsește.…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, are un nou favorit. Este vorba despre Sorin Șerban (21), fundaș stanga. Tanarul aparator lateral a fost integralist in meciul dintre UTA și FCSB din etapa 3 a Ligii 1, scor 1-1, dupa ce a jucat in a doua repriza și in prelungirile meciului din Conference…

- Andrei Vlad a fost umilit și alungat de la FCSB. ”Messi al portarilor” nu a fost nici macar in lot la Arad, dupa ce Gigi Becali l-a anunțat de joi seara ca nu va mai apara deloc, intr-o ședința cu toata echipa in care finanțatorul a vorbit dintr-un telefon dat pe speaker! Becali a condus echipa in timpul…

- FCSB a fost eliminata de Șahtior Karagandy din Conference League, 1-0 in tur, 1-2 in manșa secunda (3-5 la lovituri de departajare). Gigi Becali, patronul vicecampioanei, vrea sa i-l ofere pe Andrei Vlad (22) lui Mihai Rotaru la CSU Craiova. Toate detaliile despre Șahtior Karagandy - FCSB, AICI! Vlad…

- FCSB a fost eliminata din Conference League, dupa ce a fost invinsa de Shakhtar Karagandy, la capatul a doua manșe incheiate cu lovituri de departajare. Finanțatorul echipei bucureștene, George Becali, a declarat la ProX ca este cea mai rușinoasa infrangere din istoria fotbalului romanesc.

- FCSB a fost eliminata de Șahtior Karagandy din Conference League, 1-0 in tur, 1-2 in manșa secunda (3-5 la lovituri de departajare). Toate detaliile despre Șahtior Karagandy - FCSB, AICI! Gigi Becali, patronul FCSB, i-a pus la zid la final pe Andrei Vlad și Stipe Vucur, cei care au greșit la golurile…

- Cați bani platește Gigi Becali pentru transferul surpriza al verii. Patronul roș-albaștrilor incearca sa-și construiasca echipa cu care va ataca Conference League, dar și viitorul sezon din Liga 1. Dupa ce a adus trei jucatori noi, Becali a mai facut o mutare. Un atacant ceh de 32 de ani este noua achiziție…