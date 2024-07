Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul influencer Andrei Versace a fost gasit mort in blocul in care locuia, dupa ce paznicul a alertat autoritațile. Poliția a deschis dosar de moarte suspecta pentru a afla imprejurarile in care a avut loc tragedia.

- Sambata, 20 iulie 2024, Andrei Parvan, cunoscut publicului drept Andrei Versace, a fost gasit fara viața in locuința sa dintr-un complex rezidențial de lux din Sectorul 1. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar cadavrul a fost transportat la Institutul Național de Medicina…

- Un muncitor a cazut intr-o groapa adanca, de peste 2 metri, in timp ce efectua lucrari alaturi de alți colegi. Incidentul a avut loc in Sectorul 2 al Capitalei, in zona Ștefan cel Mare, unde se inlocuiau mai multe țevi. Muncitor cazut in groapa Un muncitor a cazut, accidental, intr-o groapa, intr-o…

- In primele 10 ore de vot au fost semnalate 41 de incidente in legatura cu procesul electoral in București, intre care mita electorala sau turism electoral. Dintre acestea, noua nu s-au confirmat, iar opt sunt in curs de verificare, spun polițiștii. Pana la ora 17.00, la nivelul Capitalei au fost semnalate…

- Cu ocazia Solemnitații „Trupul și Sangele Domnului”, sarbatoare care in calendarul romano-catolic celebreaza in mod deosebit Taina Sfintei Euharistii (Impartașanii), Arhiepiscopia Romano-Catolica organizeaza duminica, 2 iunie 2024, procesiunea solemnă cu

- Problema principala a Capitalei ramane traficul sufocant, care aduce de la sine și un nivel ridicat al poluarii. Bucureștiul este pe locul 4 in topul celor mai aglomerate orașe europene și pe locul 8 in lume. Potrivit datelor colectate de o companie care ofera sisteme GPS, bucureștenii au pierdut 150…

- Premiera pentru Romania: a fost lansat primul magazin inteligent autonom, fara casa, fara cozi și deschis non-stop. Magazinul a fost deschis pe 9 aprilie, in București, intr-o zona importanta a Capitalei cu mulți corporatiști. Primul magazin inteligent autonom din Romania este o investiție realizata…

- Descoperire macabra facuta, luni seara, de un echipaj local de poliție din Baia Mare. Agenții au fost sesizat de cațiva cetațeni ca din interiorul unui apartament situat pe bulevardul București se simte un miros puternic și ca au banuiala ca in interiorul apartamentului se afla decedat cel care locuiește…