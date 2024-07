Stiri pe aceeasi tema

- Zi plina de emoții pentru Andra Voloș și Lele. Chiar in aceste momente, fetița artistului și a femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste este creștinata, iar SpyNews.ro va prezinta imagini exclusive de la slujba de botez a micuței Kim.

- Superstarurile internaționale se aduna, in acest weekend, la malul Marii Negre! Se anunța show incendiar pe litoral! Tinie Tempah, unul dintre artiștii internaționali care vor urca pe scena Neversea 2024, a ajuns deja in Romania, iar Spynews.ro are imagini exclusive! Iata ce a facut, imediat dupa ce…

- Momente incredibile pe stadionul din Munchen! Suporterii Echipei Naționale a Romaniei traiesc cea mai mare implinire, dupa ce Romania a dat gol in meciul cu Ucraina! Spynews.ro iți prezinta cele mai importante momente ale acestui meci, surprinse in imagini! Atmosfera este spectaculoasa!

- Zi grea pentru familia Ancai Molnar! Make-up artistul este condus astazi pe ultimul drum de toți oamenii dragi, care au venit sa ii fie alaturi in aceasta zi trista. Soțul și fiul lor iși iau astazi ramas bun de la Anca Molnar și trec prin cele mai dificile momente. Iata primele imagini de la inmormantare.

- Ultimele cuvinte dintre Anca Molnar și soțul eiIn ultimele zile, Anca Molnar a luptat din rasputeri pentru viața ei, iar soțul ei i-a fost alaturi necondiționat. Claudiu Molnar a publicat un mesaj sfașietor in care soția sa ii cerea sa mai reziste puțin, promițandu-i ca se va face bine a doua zi. „Te…

- Zi dificila pentru familiile tinerilor morți in accidentul din Vaslui! Ionela și George, cei care se pregateau de nunta in cateva zile, au fost conduși pe ultimul drum. Au fost multe lacrimi și durere in sufletele tuturor celor care i-au iubit și astazi au fost nevoiți sa iși ia ramas bun de la ei.

- A trecut printr-o perioada dificila inca de la inceputul anului, dar se pare ca lucrurile au intrat pe fagașul normal pentru Florin Salam. Manelistul și-a reluat evenimentele, iar atunci cand are ocazia, profita de timpul liber. Așa s-a intamplat și de aceasta data, atunci cand a fost surprins de paparazzii…

- Au aparut cele mai dureroase imagini de la inmormantarea lui Lucas! Nepotul lui Tzanca Uraganu a fost condus pe ultimul drum de o mulțime de persoane. Inmormantarea a avut loc astazi, deși a fost programata inițial pentru ziua de sambata. Familia lui și-a dorit sa mai petreaca cateva zile ultimele momente…