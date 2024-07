Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și Yosif Mohaci au oferit primele declarații dupa cununia religioasa. Cei doi miri au au dezvaluit detalii incendiare despre petrecere. Iata ce au marturisit! Cu toții se pregatesc sa se distreze pe cinste.

- Facem precizarea ca, pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de Procedura Penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Procurorul criminalist Sadic Zafer a prezentat cu lux de amanunte momentul in care Oniscu Andrei…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte PSD, a comentat, vineri, la Baia Mare, sondajul de opinie in care Mircea Geoana este plasat pe prima pozitie in preferintele electoratului la prezidentiale, afirmand ca in acest caz "nu mai are rost" sa fie organizate alegeri.

- In aceasta dimineața a avut loc primul termen din procesul lui Vlad Pascu dupa ce a fost recuzata judecatoarea Ancuța Popoviciu. Familiile celor doi tineri uciși in accidentul din 2 Mai cer ca tanarul sa fie judecat pentru omor calificat și nu pentru ucidere din culpa.

- Comuna Bicaz Chei este una din zonele județului unde administrația publica locala a știut sa atraga fonduri, sa le gospodareasca pe cele proprii și sa investeasca masiv in folosul comunitații. Și este vorba de lucrari de amploare care s-au facut intr-o perioada mai mare de timp, in care drumurile au…

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Andreea Balan și tenismenul Victor Cornea traiesc de cateva luni o frumoasa poveste de dragoste. Artista radiaza de fericire și spune ca sportivul este partenerul potrivit, insa, nu vrea sa faca pasul cel mare alaruri de acesta. Vedeta a explicat și motivul.Andreea Balan nu și-a gasit doar sufletul…

- „Lucram in echipa. Seara s-a lucrat pana tarziu pentru ca e neaparat urgent sa elaboram doua acte normative. Este vorba de o hotarare de Guvern privind devansarea platii pensiilor și un memorandum privind aprobarea creșterii privind aprobarea creșterii limitelor de angajament și bugetare. Cat cresc…