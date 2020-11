Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ștefanescu și soția lui au divorțat in luna septembrie, dupa 7 ani de relație și un an de cand s-au casatorit civil. Artistul a facut primele declarații, pe contul lui de socializare. Cei doi au impreuna un baiețel.„Dragii noștri, dupa cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din…

- Andrei Ștafanescu și soția lui, Antonia, au decis sa puna capat casniciei. Cei doi au facut anunțul divorțului pe rețelele de socializare. „Dragii noștri, dupa cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastra, lucru pe care l-am facut și acum. Din respect pentru voi am hotarat…

- Anunțul divorțului dintre Pepe și Raluca a zguduit showbiz-ul romanesc! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini exclusive cu soția artistului, in timp ce se... muta! Se pare ca frumoasa bruneta și-a gasit deja liniștea in brațele altcuiva.

- Antonia și Alex Velea fac parte din acele cupluri pe placul fanilor. Nu de puține ori au aparut zvonuri despre un nou bebeluș in familia Antonia și Alex Velea. Ultimele informații, insa, se pare ca ar certifica tot ceea ce s-a speculat in ultima perioada. Antonia e insarcinata Pana acum nimeni nu a…

- Un barbat, in varsta de 34 de ani, originar din Basarabeasca, a vrut sa se razbune pe soție și a spus ca este șantajat de o persoana, de pe rețelele de socializare, iar pentru a nu fi publicate pozele cu imagini intime ale soției sale, i se cerea 5 000 euro.

- Soția lui Flick a starnit o curiozitate cat se poate de mare in randul fanilor, care-și pun marea intrebare: este sau nu insarcinata Denisa Hodișan? Miss Planet a dat primele declarații, dupa ce s-a casatorit cu omul de radio, in Creta.

- DECLARATII… Nelu Tataru a fost prezent la Vaslui, in acest weekend in mai multe comune din judet, unde s-a intalnit cu candidatii sai, dar si cu electoratul. A fost in comunele din sudul judetului, dar si cele de langa Husi. La auzul declaratiei facute de Ciolacu, presedintele PSD, prin care acesta…

- Nea Marin, indragitul prezentator de la Antena 1, a fost testat pozitiv cu COVID 19. Crede ca s-a infectat la mare, unde nu a putut sta departe de fani. De pe patul de spital, nea Marin tot pe noi ne incurajeaza si isi trateaza temerile cu umor.