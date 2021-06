Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy, fiul artiștilor Ionița și Viorica de la Clejani, a fost recent surprins de catre autoritați in timp ce conducea sub influența unor substanțe interzise. Ulterior, tanarul l-a implicat in acest scandal și pe Alex Velea. Dupa ce a fost reținut de autoritați, Fulgy a declarat: „M-am trezit, am mancat,…

- Viorica și Ionița de la Clejani au fost invitați la „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, unde au vorbit despre situația in care se afla fiul lor, Fulgy. Artista și-a cerut scuze public, dupa ce fiul ei i-a jignit pe Antonia și Alex Velea. Viorica și Ionița au marturisit ca spera ca Alex Velea și Antonia…

- Mult a fost, puțin a mai ramas, asta pana cand Radu Valcan și Adela Popescu vor deveni parinți pentru a treia oara. Actorul a oferit un interviu exclusiv pentru Antena Stars, inainte de marele moment

- Andrei Ștefanescu a facut primele declarații desre divorțul discret care a avut loc la notar, pe cale amiabila, luand decizia de a se separa de soția lui, Antonia. Cei doi se ințeleg, totuși, bine, de dragul copilului pe care il au impreuna.

- Cristina Vasiu a facut cateva dezvaluiri inedite la Antena Stars, in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Frumoasa concurenta de la Te cunosc de undeva a dezvaluit daca ea și Ozana Barabancea au avut sau nu un conflict, satula de speculațiile din jurul lor!