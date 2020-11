Andrei Ștefănescu, la un nou divorț. S-a despărțit dar continuă să locuiască împreună cu fosta nevastă! Cei doi au impreuna un baiețel, pe nume Ayan.Solistul a finalizat desparțirea la notar, pe care amiabila. ”Dupa 7 ani de relatie, o poveste frumoasa de dragoste si o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. In luna septembrie am finalizat divortul la notar pe cale amiabila si am cazut de acord asupra tuturor deciziilor care il privesc pe Ayan si nu numai. Antonia si Ayan locuiesc in continuare in casa noastra, ii vizitez aproape zilnic si ne petrecem timpul impreuna. Puiul este bine si fericit si ne asiguram zi de zi ca aceasta schimbare sa nu il afecteze. Am ales sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

