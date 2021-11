Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mocanu traiește cea mai frumoasa perioada a vieții lui in aceste momente, asta dupa ce s-a impacat din nou cu bruneta misterioasa din viața lui. Ei bine, daca ultima data cand a fost in platoul Antena Stars anunța desparțirea de ea, deși explica ca o iubește foarte mult, se pare ca problemele…

- Cocoș de la Calarași a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut dezvaluiri despre plecarile sale in strainatate, dar și despre relația de prietenie pe care o are cu Florin Salam. Cantareațul nu a fost singur, ci insoțit de fiica sa, care l-a urmarit cu mare admirație din culise…

- Eliza și Cosmin Natanticu formeaza una dintre cele mai sudate echipe din Asia Express, dar bineințeles, și din viața reala, asta pentru ca cei doi sunt impreuna de mai bine de zece ani. Astfel, invitata in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Lizi, soția lui Cosmin Natanticu, a facut…

- Ce mesaj a transmis IPS Teodosie dupa ce Mihai Morar a botezat online, pe Zoom. Prezentatorul a spus ca a fost naș de botez online. Iata ce a spus IPS Teodosie, dupa ce prezentatorul de la Antena Stars și soția sa au fost parinți spirituali online. Mesajul vehement transmis de IPS Teodosie dupa ce Mihai…

- Bucurie de nedescris pentru Nasrin Ameri, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, caci astazi iși sarbatorește ziua de naștere chiar in platoul emisiunii Star Matinal. Inca de la primele ore ale dimineții, vedeta a fost intampinata cu numeroase surprize de la colegii ei, care au impresionat-o profund.…

- Dima Trofim a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare ca a devenit tata pentru prima data. Prezentatorul de la Antena Stars a dezvaluit in mediul online ca Angela, iubita lui, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Cantarețul in varsta de 32 de ani a postat pe Instagram prima imagine cu…

- Ieri a fost zi mare pentru Laura Micovschi, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars. Vedeta a facut cea de-a doua petrecere de botez pentru fiul ei, de data aceasta pentru prietenii din București. Totul a ieșit perfect, iar astazi vedeta mai are un motiv de bucurie: iși sarbatorește ziua de naștere.

- Vineri, 17 septembrie, a fost una dintre cele mai importante zile pentru Liviu Varciu și iubita lui, Anda Calin. Cei doi fericiți parinți, impreuna cu mai mulți profesioniști in domeniu, au organizat petrecerea de botez a fiului lor. Liviu Matei Varciu a fost sarbatorit de invitați de seama, intr-o…