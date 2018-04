Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie, in semn de respect pentru realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, dar și pentru a marca discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in lume.

- 8 MARTIE. Mesaje de 8 Martie 2018. Ziua Femeii – Mesaje, urari, SMS-uri si FELICITARI pentru femeile din viata voastra de ziua mamei si de ziua femeii • Mesaje de 8 martie 2018. Iata cele mai frumoase mesaje, urari, felicitari si sms-uri!

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- E atat de simplu acum sa faci invitaților amintiri frumoase de la evenimentul tau! Oglinda magica, o cabina foto care face instant amintiri petrecareților, este ultima fița in materie de evenimente și este disponibila acum și la Bistrița. O poți vedea in acest sfarșit de saptamana, la Targul de Nunți…

- Autorul versurilor celor mai indragite cantece folk interpretate in anii ‘70 de artisti precum Florian Pittis sau Nicu Alifantis a avut o viata marcata de neajunsuri si a murit in saracie. Este vorba de Ion Nicolescu, un artist rebel cu o poveste de viata impresionanta. Pe cat de apreciat era in anii…

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.