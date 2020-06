Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce numarul vedetelor confirmate pozitiv cu noul tip de coronavirus, iata ca și Alina Pușcaș a cazut prada virusului. Din fericire, frumoasa prezentatore are o stare cum nu se poate mai buna și iși menține optimismul la cote ridicate.

- Solistul trupei ”Alb Negru”, Andrei Ștefanescu ( 42 de ani), diagnosticat joi dimineața cu coronavirus, se afla internat la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”, din Capitala, amintește click.ro. Andrei Ștefanescu a acordat un scurt interviu pentru Antena Stars, post tv unde…

- Este vorba dspre solistul trupei „Alb Negru”, Andrei Stefanescu ( 42 de ani), diagnosticat joi dimineata cu coronavirus. Artistul se afla internat la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”, din Capitala.

- Andrei Ștefanescu, prezentatorul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Imediat dupa ce a aflat rezultatul testului, acesta a mers la spital, acolo unde se afla acum internat. In exclusivitate pentru Star Matinal, acesta a oferit declarații despre felul…

- Artistul Marcel Pavel a transmis primul mesaj pe o rețea sociala dupa ce a fost internat in spital, fiind confirmat pozitiv cu coronavirus.”Bună dimineața, dragi prieteni! În ultimele zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe…

- Andrei Ștefanescu, prezentatorul de la Antena Stars și unul dintre concurenții show-ului Te cunosc de undeva a fost infectat cu coronavirus. Acesta s-a testat dupa ce a aflat ca colegul sau de breasla, Marcel Pavel, a fost infectat!

- Dupa ce a vazut imaginile surprinse de Paparazzii Spynews.ro, in care apare in ipostaza de amanta a lui Marian Aliuța, fostul fotbalist cu nevasta și trei copii, Bianca Pop a ajuns direct la Urgențe! Fosta ispita de la „Insula Iubirii” a trait un șoc, iar acum a luat o decizie definitiva: nu-și mai…

- Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor in cazul medicului confirmat cu COVID-19 si transportat la un spital din Bucuresti, a anuntat duminica Biroul de presa al Prefecturii Buzau. Un barbat de 37 de ani, medic la un spital din Capitala,…