- Vicepremierul Andrei Spinu, ministru al infrastructurii și dezvoltarii regionale, se arata convins ca Republica Moldova nu va ramane fara gaze naturale, in eventualitatea in care va fi sistat tranzitul prin Ucraina. Declarația are loc dupa ce Kievul a sistat in proporție de 1/3 tranzitul gazelor rusești…

- In timp ce Kievul a raportat caștiguri pe campul de lupta asupra forțelor ruse invadatoare, intr-o mișcare care ar putea semnala o schimbare a direcției de desfașurare a razboiului, tranzitul de gaze rusești prin Ucraina la punctul de intrare Sokhranovka pentru data de 11 mai a scazut la zero, au aratat…

- Ministrul de Externe de la Kiev, Dmitro Kuleba, considera ca Ucraina nu are nevoie de un alt front in regiunea transnistreana, de aceea impreuna cu Republica Moldova și Europa, Kievul nu va admite escaladarea situației, scrie presa din Ucraina. Declarațiile au fost facute de oficial in cadrul unui…

- Oficiali americani și ucraineni au discutat duminica despre posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa iși extinda invazia din regiunea Donbas din sud-estul Ucrainei in țara vecina, Republica Moldova, stat din Europa de Est care nu este membru NATO. „Cred ca ramane de vazut unde vor merge de…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si DPA. „Acum…

- Volodimir Zelenski a avut mesaj urgent pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei. El i-a adresat liderului rus un indemn la dialog deschis. De asemenea, președintele ucrainean a precizat ca „Sfarșitul lumii a inceput”, referindu-se la faptul ca Vladimir Putin vizeaza, dupa Ucraina, și alte țari, precum…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Romania este un exemplu extraordinar de solidaritate in Europa, mentionand ca tara noastra a ajutat nu numai refugiatii din Ucraina, dar si Republica Moldova.

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat luni ca situatia este “foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila “in urmatoarele 48 de ore”, indemnandu-l pe Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul “dezastrului”, relateaza AFP si Reuters. “Trebuie sa intelegem…