- Republica Moldova ar putea aplica sancțiuni impotriva Gazprom, inclusiv sa-l acționeze in judecata, din cauza reducerii livrarilor de gaze, a declarat viceprim-ministrul Andrei Spinu la postul Pro TV. „Avocații analizeaza posibilitatea aplicarii de sancțiuni pentru nerespectarea contractului in materie…

- Ministrul Infrastructurii Andrei Spinu il va acționa in judecata pe edilul capitalei Ion Ceban. Anunțul a fost facut in contextul declarațiilor publice al primarului Ion Ceban, in cadrul unei emisiuni televizate, in care i-a acuzat pe Andrei Spinu și Vadim Ceban de o ințelegere pretins ilegala ce ar…

- Republica Moldova va primi in noiembrie 5,7 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi de la concernul rus Gazprom, „ceea ce reprezinta 51% din volumele agreate conform contractului”. Din acestea, 3,4 milioane de metri cubi pe zi vor fi livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Anunțul…

- Energocom nu a semnat un contract de livrare a energiei electrice, pentru luna noiembrie, cu Centrala de la Cuciurgan din regiunea transnistreana. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Potrivit acestuia, s-a prelungit contractul cu OMV Petrom pentru…

- Chișinaul risca sa ramana fara transport, din cauza crizei energetice. Ediul capitalei, Ion Ceban, a declarat astazi la ședința primariei ca i se transmite neoficial sa opreasca cele 322 de unitați de troleibuze, „deoarece riscam sa nu avem curent electric”. Totodata, primarul a spus ca Guvernul nu…

- Energocom a mai cumparat 18 milioane metri cubi de gaze naturale pentru stocare. In total, Republica Moldova are 81,5 milioane metri cubi de gaze achiziționate, a anunțat vineri, 21 octombrie, vicepremierul Andrei Spinu. „Aceste volume vor fi folosite in cazul in care Gazprom va decide sa sisteze livrarile…

- Astazi au fost achiziționate 10 mil. m3 de gaze naturale la preț de 94,95 EUR/MW (997 EUR/1000 m3). Acestea vor fi stocate in depozitele subterane din Ucraina și vor fi utilizate de Republica Moldova in cazul limitarii sau a intreruperii livrarilor de gaze naturale de catre SAP „Gazprom”. Anuntul a…

- Pe 1 octombrie, peste doua zile, ar trebui sa fie aplicata noua fomula de calcul al costului gazelor naturale, conform contractului semnat anul trecut cu Gazprom. Asta inseamna ca Republica Moldova ar urma sa plateasca in jur de 1050 USD pentru o mie m3 de gaz. In prezent, platim in jur de 1880 USD.…