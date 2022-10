Stiri pe aceeasi tema

- Criza in sectorul energetic al țarii ne-ar putea lasa fara iluminatul stradal și luminile decorative. Cel puțin asta susține Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, noteaza Noi.md Declarațiile au fost facute de ministru in cadrul unui interviu live de pe newsmaker. {{644388}}Potrivit…

- Dupa ce astazi intreprinderea de Stat „Moldelectrica” a anunțat stare de alerta pe piața energiei electrice a R. Moldova, Andrei Spinu, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale vine sa linșteasca apele. ”Dragi cetațeni, Stimați reprezentanți ai mass media, astazi au fost mai multe știri ingrijoratoare…

- 20 de proiecte pentru dezvoltarea rețelelor de apa și canalizare au demarat in luna aceasta, in cadrul Programului Satul European. Despre aceasta scrie intr-o postare pe canalul sau de telegram Andrei Spinu, Viceprim-ministru. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale. Totodata acesta menționeaza…

- Ucraina va livra mai multa energie electrica in cazul stoparii livrarilor de curent de catre centrala Cuciurgan din Transnistria, transmite Bani.md . „Acest lucru este indiscutabil. Pentru noi este o chestiune de principiu. Este o chestiune ce ține de atitudinea noastra umana, absolut binevoitoare fața…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, spune ca deși a ramas foarte puțin timp pana la sfarșitul lunii septembrie, inca nu are un raspuns clar de la Gazprom, daca va fi sau nu prelungit contractul de livrare a gazelor, dupa 1 octombrie. „Eu deja sunt obișnuit ca Gazprom sa…

- Andrei Spinu, Viceprim-ministru, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale promite ca va trece cu bine țara de aceasta iarna. Mai mult decit atit, acesta a declarat in cadrul emisiunii ”Buna seara” ca cei care spun ca va fi demis, ar trebui sa se linișteasca pentru ca el va ramine la minister,…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu a venit cu critici catre primarul capitalei Ion Ceban dupa ravagiile facute de furtuna de astazi. „Ion (Ivan) poți sa faci km de trotuare dar doar 30 min de ploaie arata cat de prost gestionezi acest oraș”, a declarat Spinu.

- Cel mai controversat ministru din Guvernul Gavrilița, Andrei Spinu continua sa scrie mesaje despre Ivan Ceban pe care le publica pe pagina de facebook. Nu este clar de ce un ministru trebuie sa piarda timpul sau, platit din banii contribuabililor pentru a polemiza cu un primar. Amintim ca Andrei Spinu…