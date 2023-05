Stiri pe aceeasi tema

- Hatice, Mihai, Simona și Andrei le-au cerut susținatorilor sa nu-i voteze pe Antonio și Giulia sa plece din casa Mireasa. Irina, care se afla și ea in cursa de eliminare, a vrut sa ințeleaga motivul lui Hatice.

- Se pare ca Andrei și Simona au depașit neințelegerile din trecut și deja iși fac planuri impreuna. Doar ca, de curand, au ieșit ceva „scantei”, dupa ce au vorbit despre infidelitatea in cuplu. Se pare ca Simona iși dorește mai multa libertate in cuplu, lucru cu care Andrei nu ar fi de acord.

- Dupa ce, in urma cu doar cateva zile s-au declarat un cuplu, au aparut și primele neințelegeri intre Maria și Antonio. Concurenta nu vede cu ochi buni apropierea dintre iubitul sau și Irina, ba mai mult, s-a gandit ca poate are sentimente pentru ea.

- Roberto, unul dintre cei mai controversați concurenți din casa Mireasa, acuzat de fosta iubita ca nu și-ar fi asumat rolul de tata, e convins ca iși va intalni sufletul pereche in Casa ”Mireasa”. Ce parere are tanarul in varsta de 23 de ani despre Iuliana, noua concurenta.

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- Dupa ce Roberto a fost la un pas de a pleca acasa, au aparut noi discuții intre el și Sabrina. Concurentul s-a aratat interesat de una dintre concurente. Intr-o pauza publicitara, iubita lui Dima i-a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

- Dupa ce Andrei a incercat de mai multe ori sa se apropie de Simona, cei doi au ajuns sa se cunoasca mai bine. Se pare ca intre cei doi lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit, dupa ce Simona a oprit cunoașterea.

- La petrecere, Roberto a inventat un joc al intrebarilor și concurenții au fost cei care au dat raspunsuri neașteptate. Irina a fost intrebata daca l-ar sarutat pe Bogdan in caz ca ar reveni in competiție, iar raspunsul ei a fost unul pozitiv și a marturisit ca ar forma și un cuplu cu el.