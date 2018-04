Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi parinți au ales sa puna deoparte, pentru micuța lor, o parte din banii primiți cu ocazia creștinarii acestei. Am aflat cam ce suma s-a strans la botezul fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Și e una destul de consistenta. Micuța Victoria a fost creștinata . Și a avut apoi parte de…

- Dupa ce și-au anunțat divorțul și au ieșit in public cu acuze grave unul la adresa celuilalt, ba mai mult, Kamara s-a mutat cu amanta sa, Madalina , iata ca apele par sa se linișteasca intre artist și soția sa, Oana, sau, cel puțin, așa s-ar interpreta mesajul publicat de aceasta pe conturile de socializare.…

- Odata cu aniversarea a 18 ani de activitate, DJ Project continua colaborarea cu MIRA si lanseaza single-ul „Inima nebuna”, insotit de videoclip. Clipul, in regia lui Alex Ceausu, pune in imagini povestea a doi indragostiti si reda amintirile, dar si experientele prin care au trecut de-a lungul timpului.…

- Octavia Geamanu e invinețita aproape zilnic de baiețelul ei, Andrei, care are 1 an și 3 luni. A povestit asta amuzata, pe blogul ei, atragandu-ne atenția ca daca o vedem vreodata cu ochiul umflat la Observator, bine ar fi sa nu-l banuim pe soțul ei, Marian, ca e nevinovat. Octavia, care este casatorita…

- In ultimul timp, Kamara se afla in vizorul presei din cauza zvonului despre un posibil divorț. Artistul ar fi calcat stramb și și-ar fi inșelat soția, pe Oana, cea care, de altfel, i-a daruit și un baiețel, pe Leon Akim, in varsta de 3 ani. Insa, mai puțini știu ca membrul trupei Alb Negru, Kamara, in…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Victor Hanescu, sfertfinalist la Roland Garros, crede ca e posibil ca daneza sa fi apelat la o strategie pentru a intoarce soarta partidei. Momentul care a schimbat cursul meciului a venit la scorul de 4-3 in…

- Iulian Demeter, barbatul care a divortat-o pe Sylvia de Andrei de la Alb Negru, s-a transformat total dupa ce s-a asezat la casa lui si s-a vazut cu verigheta pe deget. Tanarul s-a rotunjit bine.

- "Formatia «Alb Negru» se destrama?". Aceasta a fost intrebarea care a fost pe buzele multor fani ai trupei, dupa ce au ascultat interviul pe care Andrei Stefanescu l-a dat astazi, in cadrul unei emisiuni TV. Colegul lui Kamara a declarat ca urmeaza sa lanseze mai multe melodii singur, iar la una dintre…