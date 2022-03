Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, miercuri, ca 3.520 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul razboiului, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 73,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.520 de cetateni ucraineni…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa ia in discutie vineri si sa dea un aviz consultativ pe proiectul privind de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, pe 21 ianuarie, ca a pus in dezbatere…

- Actorul Mircea Rusu este noul manager interimar al Teatrului National “I.L. Caragiale” din Bucuresti. “Daca aceasta a fost optiunea Ministerului Culturii, le multumesc celor care s-au gandit la mine si in acelasi timp le si promit ca nu le va parea rau pentru aceasta optiune, adica voi incerca sa continui…

- Aproape 2.000 de medici si dentisti din Italia au fost suspendati din activitate vineri pentru ca au refuzat sa se vaccineze impotriva COVID-19, a indicat vineri asociatia nationala profesionala FNOMCeO, transmite dpa. Acesti 1.913 de medici si dentisti nu au introdus pana acum intr-un registru national…

- Puțini se pot mandri ca inca din timpul vieții sunt vazuți ca ingeri de alți semeni de-ai lor. Acești oameni prin puterea exemplului ne hranesc speranța ca exista un viitor atata timp cat exista și puțina generozitate. Un astfel de exemplu este Bogdan Tanasa (Casa Share) un om care crede cu tarie ca…

- Ușor de gatit, gustoși și preferați de cei mai mulți dintre noi, cartofii prajiți sunt nesanatoși, dar probabil nu reprezinta o noutate acest aspect. Nutriționiștii vin cu explicații clare in ceea ce privește cartofii prajiți. Cartofii prajiți congelați pot fi sanatoși daca se alege sortimentul potrivit…

- Ministerul Afacerilor Interne va avea in anul 2022 un buget mai mare cu 11%, dupa cum a precizat ministrul Lucian Bode, in cadrul unei emisiuni TV, unde a oferit detalii și despre salariile polițiștilor. „Legea 153/2017 prevede majorarea etapizata, in patru etape, a veniturilor celor care lucreaza in…

- Surse politice au declarat in exclusivitate pentru Puterea.ro ca președintele i-a sunat pe mai mulți lideri PNL pentru a le cere sa pregateasca filialele pentru a-l susține pe Nicolae Ciuca sa preia șefia partidului, in primavara anului viitor, cand ar urma sa aiba loc congresul extraordinar care ar…