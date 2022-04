Andrei Rublev despre excluderea sportivilor ruşi şi belaruşi de la Wimbledon: Discriminare totală Andrei Rublev, locul 8 ATP, a afirmat, joi, ca excluderea sportivilor din Rusia si din Belarus de la turneul de la Wimbledon din cauza conflictului armat din Ucraina este "discriminare totala", relateaza AFP. "Motivele invocate nu au nicio noima, nu sunt logice. Ceea ce se intampla este discriminare totala", a spus Rublev. El este de parere ca o astfel de interdictie nu va schimba nimic si ca un impact mai important l-ar avea redirectionarea premiilor. "Daca toti banii din fondul de premii s-ar dona in scop umanitar, pentru familiile care sufera, pentru copiii care sufera, cred ca asta ar reprezenta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

