Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, miercuri, la Palatul Cotroceni cu presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul.Intalnirea a avut loc in timpul receptiei oferite de presedintele Klaus Iohannis in gradina Palatului Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Vizita lui Daul nu…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri la Palatul Cotroceni cu presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul. Intalnirea a avut loc in timpul receptiei oferite de presedintele Klaus Iohannis in gradina Palatului Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. AGERPRES/(AS -…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca reprezentantii Administratiei Prezidentiale i-au cerut sa plece din zona in care se aflau ministrii si au trimis-o intr-o zona in care a ramas izolata, astfel incat presedintele sa nu dea mana cu ea in cadrul receptiei de la Palatul…

- Premierul Viorica Dancila, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dar si si mai multi ministri din guvern, au ajuns in urma cu cateva minite la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, acestia urmand sa plece impreuna la receptia de la Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei. …

- "Este imperioasa demisia doamnei Dancila pentru a face loc unor oameni responsabili si competenti. Si in acest context, este din ce in ce mai vizibil ca Dragnea si ai lui nu au nicio solutie pentru o guvernare buna si eficienta", a spus presedintele, la finalul unei declaratii de presa sustinute luni…

- Atat sefa Guvernului, cat si social-democrata aflata in fruntea Ministerului Muncii sunt asteptate in cursul zilei urmatoare la Palatul Cotroceni. Este vorba despre o intrevedere pe care presedintele Iohannis urmeaza sa o aiba cu Viorica Dancila si la care va participa si Lia Olguta Vasilescu, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru Mediafax ca va fi prezent, marti, la ceremonia primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM), organizata la Palatul Cotroceni.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit si despre discutia purtata cu presedintele Klaus Iohannis pe scandalul izbucnit la DNA, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma."Domnul presedinte a iesit si a spus ca daca exista motive temeinice va face revocarea.Nu puteam sa-i propun…