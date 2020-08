Stiri pe aceeasi tema

- Adi Popa (32 de ani, extrema dreapta), in prezent liber de contract, se antreneaza cu FC Voluntari, iar ilfovenii spera ca fostul campion cu FCSB sa continue sub comanda lui Mihai Teja (41). Fotbalistul cu 22 de selecții in naționala Romaniei așteapta și o oferta din strainatate, dar nu exclude din…

- Kylian Mbappe este unul dintre tinerii sportivi ai lumii care s-a facut remarcat prin talentul sau pur și determinarea de cara a dat dovada. Fotbalistul a gustat succesul in urma cu ani buni, dar oare cum merg lucurile in viața amoroasa?

- Ramona Olaru și Cuza iși sarbatoresc dragostea! Cuplul a implinit un an de relație. Cu ocazia acestei zile speciale, artistul a decis sa-și rasfețe iubita la un restaurat select din Capitala. Paparazzii noștri au suprins imagini cu momentele intime dintre cei doi indragostiți.

- Dupa o relație cu Daiana și cateva tatonari cu Ramona de la ”Puterea Dragostei”, revenit acasa, la Rovinari, Gabriel și-a gasit iubirea. Recent, acesta i-a trimis partenerei un mesaj video printr-o rețea de socializare, demonstrand astfel ca are o relație serioase. Gabriel de la Puterea Dragostei, despre…

- Familia lui Jojo și a lui Paul Ipate s-a marit, iar fericitul anunț i-a bucurat extrem de tare pe bani. Actriția i-a dat vestea soțului sau odata cu aniversarea celor 6 ani de relație, facand astfel momentul și mai special!

- Mirko Antonucci, 21 de ani, imprumutat de AS Roma la Vitoria Setubal, are probleme din cauza activitații intense pe rețelele de socializare. Fotbalistul a fost insa trimis acasa de portughezi inainte de finalul imprumutului. Se pare ca decizia ar fi fost influențata major de viața sa extrasportiva…

- Ciprian Marica și Ioana Marcu au fost nași pentru Ilie Nastase și Ioana Simion. La o luna de la apariția imaginilor in care Ciprian Marica iși inșala iubita intr-o camera de hotel din Cluj, relația dintre cei doi pare sa fie excelenta. Fostul fotbalist și Ioana Marcu au fost nași pentru legenda tenisului…